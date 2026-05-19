Que ni a Morena ni a la 4T se les ocurra criminalizar a los chihuahuenses libres, aquí estaremos para defenderlos: GPPAN

Luego de las denuncias que anunció la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, en contra de quienes ella asegura “sabotearon” la marcha a la que convocaron los morenistas en contra de la gobernadora Maru Campos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, advirtió al morenismo y a la 4T que “ni se les ocurra” criminalizar a los chihuahuenses libres, pues estarán listos para movilizarse y defenderlos.

Ariadna Montiel “está desde ayer amenazando a la gente que de manera libre tomó esa determinación, decirle a esos hombres y mujeres que cuenten con nosotros, que los chihuahuenses los respaldamos y que vamos a estar al tanto, por supuesto, de estas amenazas y no es algo que nos sorprenda porque es la manera en la que se conduce esta gente de Morena”.

Mientras que Alfredo Chávez, coordinador de la bancada panista, recalcó que “Morena es un régimen dictatorial donde la manifestación se puede convertir en delito. Pero también lanzamos una advertencia a la dirigencia nacional de Morena y al Gobierno. Que ni se les ocurra, que ni se les vaya a ocurrir ir por nuestra gente, porque va a haber 13 diputados, dos federales, un senador, que vamos a ir a tomar los puentes, las carreteras. Ya basta con este narcogobierno que utiliza la justicia, que utiliza la Fiscalía para detener a los manifestantes”.

“Lo que vimos el sábado fueron chihuahuenses libres, que no bloquearon las carreteras, simplemente no dejaron pasar acarreados de morena de otros estados y que estaban en su derecho. Y la Gobernadora no está sola, porque también lo del juicio político es una pifia de la presidenta nacional de Morena. No se necesita una sola firma, solo la de ella. Yo le invito a que tenga el valor de venir a este Congreso. Decirle a la ciudadanía que la están mal informando, que no se necesitan firmas, que no les vayan a firmar ni regalar sus datos personales, porque hoy Morena lo que quiere es represión, y vuelvo a repetirlo, ni se les ocurra lanzarse contra los agricultores y los productores porque va a haber amparos, va a haber movilizaciones y ahí sí nos van a conocer”, finalizó Chávez Madrid.