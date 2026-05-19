Detienen en Ciudad Juárez a mujer vinculada a homicidio

Como resultado de los trabajos de investigación y campo desarrollados en la zona norte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo la detención de una mujer identificada como Karla Eunice S. H., de 36 años de edad, por resistencia a particulares, y que además, resultó como presunta colaboradora en un delito de homicidio doloso ocurrido el pasado 15 de mayo.

El arresto se efectuó durante la tarde en la colonia Praderas del Henequén, en Ciudad Juárez, en momentos en que agentes de la Policía del Estado desplegaban labores de investigación y prevención en el sector que la señalaron a ella como presunta colaboradora en un delito de homicidio doloso. En el lugar, los oficiales identificaron a la fémina, quien al percatarse de la presencia policial adoptó una actitud evasiva y hostil.

Al realizar la entrevista con ella, la mujer se negó en todo momento a proporcionar información y procedió a agredir físicamente al personal, razón por la cual los elementos estatales procedieron a controlar la situación y formalizar su detención por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y con ello determinar su situación jurídica por su presunta relación con el homicidio doloso previamente mencionado.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con el combate a la impunidad. Bajo la estrategia del secretario Gilberto Loya, la SSPE mantiene un despliegue operativo e inteligente en Ciudad Juárez para localizar a quienes participen en actos delictivos y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.