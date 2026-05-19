Preparan eventos mundialistas para el Centro

La Asociación de comerciantes del Centro (Cocentro) encabezada por Liliana Aranzola prepara un evento mundialista con el fin de dar espacios de entretenimiento y visitantes para el primer cuadro de la ciudad.

El proyecto será anunciado en las próximas semanas, debido a que se preparan con permisos.

“Vamos hacer un proyecto bien hecho, queremos que las personas vengan al centro y disfruten de el, no solo de compras”, comentó.

El barrio mágico será impulsado por la administración de Aranzola y pronto dará a conocer las dinámicas pues se habla de un intercambio de tarjetas mundialistas o incluso la transmisión de partidos de la selección mexicana.