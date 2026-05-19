Marco Bonilla cumple con colonia Infonavit Nacional; entregó calle Tarahumara recién rehabilitada

El alcalde Marco Bonilla, cumplió con la colonia Infonavit al entregar a las familias la calle Tarahumara recién rehabilitada para mejorar la movilidad y seguridad a las familias que habitan en la zona.

Estos trabajos fueron realizados gracias al Presupuesto Participativo con una inversión de 461 mil pesos, para beneficio de las familias, ya que antes la calle presentaba complicaciones para el acceso y la circulación vehicular, además de obstrucciones que dificultaban el tránsito.

El Alcalde recorrió la colonia, junto a la diputada Joss Vega, la coordinadora de Participación Ciudadana Laura Contreras y la regidora Rosa Isela Martínez, para escuchar y atender las necesidades de los colonos, como parte de la política de un gobierno cercano que resuelve.

Además, el edil capitalino los invitó a seguir trabajando junto al Gobierno Municipal para brindar mayores resultados, como el programa del Presupuesto Participativo, donde la ciudadanía elige obras con recurso municipal para mejorar la ciudad.

Vecinos agradecieron los trabajos realizados, puesto que es más cómodo pasar en los vehículos en esta zona. Además, la atención constante que se le ha brindado a la zona donde destaca la atención a calles, parques, luminarias, seguridad y más.

Esto es muestra de las acciones que realiza el Gobierno Municipal, para que la ciudadanía tenga mejores calles y espacios públicos, trabajos que continuarán para hacer una ciudad más competitiva.