Valoran panistas organizar marcha en apoyo a Maru: “Chihuahua está siendo inspiración de un país entero”

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó que ante el embate que ha padecido la gobernadora Maru Campos por parte de Morena y su dirigencia nacional, ya valoran organizar una movilización a favor de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, pues las peticiones de realizarla están surgiendo de la ciudadanía en general.

“Ustedes recordarán que días pasados han surgido varias convocatorias que no han sido de Acción Nacional, incluso en algún momento tuve que salir a aclarar que cierta marcha que se iba a llevar a cabo no era del PAN, no era convocada por el PAN, hoy vemos de verdad un gran ánimo de los chihuahuenses más allá de un partido político”, explicó Álvarez Hernández.

La dirigente panista añadió que “es importante para nosotros atender el llamado que hace la ciudadanía. Y estamos valorando, creo que en esta misma semana podremos tener claridad, información de qué es lo que realizaremos, a quién o a qué esfuerzo nos vamos a sumar”.

“La intención es articular todos los esfuerzos que están surgiendo desde la ciudadanía, desde el mismo movimiento, de que también es parte de un respaldo ciudadano y con mucho gusto les vamos a estar informando”, señaló la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN.