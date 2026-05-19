Inaugura FCQ-UACH 4.º Coloquio Internacional de Investigación de Ciencias Químico-Biológicas, Ingeniería Química y Alimentos

En el marco de las XXVII Jornadas de Investigación de Ciencias Químicas.

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Químicas, inauguró el 4.° Coloquio Internacional de Investigación de Ciencias Químico-Biológicas, Ingeniería Química y Alimentos, así como las XXVII Jornadas de Investigación, ambos encuentros académicos que reúnen a especialistas, investigadores y estudiantes del 18 al 22 de mayo.

Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó la importancia de fortalecer los espacios de generación y difusión del conocimiento científico, además de reconocer el trabajo de docentes, investigadores y estudiantes que participan en este encuentro académico.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Mtro. Emiliano Zapata Chávez, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó el compromiso de la unidad académica con la investigación, la innovación y la formación integral de profesionistas.

Cabe resaltar que este encuentro tiene como objetivo proporcionar un espacio académico y multidisciplinario que fomente la interacción entre estudiantes y profesores investigadores de distintas instituciones de educación superior, además de fortalecer la generación y aplicación innovadora del conocimiento.

Asimismo, las XXVII Jornadas de Investigación, cuya tradición se remonta a 1991, permitirán que estudiantes presenten avances de proyectos científicos en modalidades oral y póster. En esta edición participan 15 estudiantes en modalidad póster y 50 ponentes en presentaciones orales en áreas como química, biotecnología y alimentos.

Con estas actividades, la Facultad de Ciencias Químicas refrenda su compromiso con la excelencia académica, la vinculación interinstitucional y el fortalecimiento de una comunidad científica orientada a la innovación y al desarrollo sostenible.