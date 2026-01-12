Detenido por dejar de pagar pensión alimenticia en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a Guillermo Antonio R. B., persona de 43 años de edad, que contaba con una orden de aprehensión por el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en diversas temporalidades del año 2023, Guillermo Antonio R. B., dejó de proveer los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus tres hijos.

La detención se efectuó en la Avenida Centauro del Norte, y quedó a disposición del Juez de Control conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, formulará imputación en su contra.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).