Detenido por dejar de pagar pensión alimenticia en Parral

En seguimiento a una investigación por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, la Fiscalía de Distrito Zona Sur detuvo a Jesús Adrián G. E., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, desde octubre de 2019 y hasta mayo de 2021, dejó de proveer los medios y recursos para el desarrollo y manutención de su hijo.

Fue detenido en calles de la colonia Francisco Villa por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación social formulará imputación en su contra.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).