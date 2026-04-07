Detectan el despegue ‘avión del fin del mundo’ de EE.UU. ante la guerra con Irán

El avión de mando de emergencia de Estados Unidos, conocido como el ‘avión del fin del mundo’, fue visto realizando maniobras sobre la base aérea de Offutt, en Nebraska, sede del centro de mando nuclear estadounidense, en medio de las tensiones con Irán.

El Boeing E-4B ‘Nightwatch’ realizó varios circuitos sobre la base el lunes, según los datos de seguimiento de vuelo observados por el Daily Mail, en lo que las autoridades militares describen como ejercicios rutinarios para mantener la preparación operativa ante posibles emergencias.

Diseñada para resistir pulsos electromagnéticos, los efectos de una explosión nuclear y otros escenarios extremos, la aeronave funciona como puesto de mando aéreo para altos funcionarios, incluido el presidente de Estados Unidos.

El vuelo coincidió con informaciones sobre la negativa de Irán a una propuesta de alto el fuego, mientras el presidente Donald Trump advertía de que podría intensificar las acciones si no se reabre el estrecho de Ormuz.

Aunque el Pentágono ha señalado que este tipo de operaciones son habituales, el medio escribe que la coincidencia temporal con los acontecimientos en Oriente Medio ha generado especulaciones en las redes sociales sobre una posible escalada del conflicto.