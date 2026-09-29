Destruye FGR mil objetos asegurados

Con el objetivo de dar cumplimiento al destino legal final de objetos no asegurados, localizados en la Bodega de Indicios, la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, llevó a cabo la destrucción de mil 72 objetos puestos a disposición.

La diligencia estuvo a cargo de la agente del Ministerio Público de la Federación, quien identificó, verificó y destruyó el material afecto a un total de 196 carpetas de investigación, por tratarse de objetos susceptibles de destrucción que no se encontraban sujetos a aseguramiento.

Los objetos fueron trasladados para su destrucción al Relleno Sanitario privado, y aquellos correspondientes a material metálico fueron destinados a una recicladora privada para el proceso correspondiente, entre los objetos que se destruyeron destacan: mochilas, equipo táctico y objetos diversos.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, teléfono 656 6398616 o al correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.