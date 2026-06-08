Destaca Gilberto Loya resultados operativos de la SSPE durante la primera semana de junio

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, informó que durante la primera semana de junio fueron detenidas 66 personas presuntamente vinculadas a actividades delictivas

En materia de recuperación y aseguramiento de vehículos, la dependencia logró el aseguramiento de nueve automotores con reporte de robo, así como 12 vehículos presuntamente relacionados con actividades criminales, contribuyendo al fortalecimiento de las investigaciones y la reducción de la incidencia delictiva.

Como parte de las acciones contra el narcomenudeo y el tráfico de drogas, la SSPE aseguró 2 mil 160 dosis de cocaína, 730 dosis de cristal y 94 kilogramos de marihuana, equivalentes a más de 37 mil dosis que fueron retiradas de las calles.

De acuerdo con las estimaciones de la corporación, estos aseguramientos representan una afectación económica superior a 1.2 millones de pesos para los grupos delictivos involucrados en la distribución de sustancias ilícitas.

Gilberto Loya reiteró que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantendrá el trabajo coordinado con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate a los delitos que afectan a las familias chihuahuenses.

La SSPE señaló que estos resultados forman parte de la estrategia integral de seguridad que se desarrolla en todo el territorio estatal, enfocada en la reducción de la incidencia delictiva, el combate al crimen organizado y la construcción de entornos más seguros para la ciudadanía.