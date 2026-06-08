Destaca Gilberto Loya resultados de la SSPE a 4 años de operar en Ciudad Juárez

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que, durante este 9 de junio, la Secretaría conmemora su cuarto aniversario de haber establecido su sede en Ciudad Juárez, decisión fundamentada en el combate prioritario a la inseguridad como uno de los principales retos a nivel estatal.

Durante el periodo, la SSPE realizó acciones relevantes que permitieron impulsar proyecto de seguridad Centinela, se fortaleció la presencia policial y además se consolidó la colaboración interinstitucional con autoridades de los 3 ordenes de gobierno.

Los 4 años de la SSPE en la ciudad fronteriza han permitido obtener diversos resultados en la región, por ejemplo, se logró la detención de más de 6 mil 850 generadores de violencia, entre los que destacan 641 por delitos del fuero federal; 306 por portación ilegal de arma de fuego, 162 involucrados en violaciones a la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de 86 por delitos contra la salud y 48 por tráfico de personas migrantes.

Asimismo, 6 mil 213 arrestos correspondieron a delitos del fuero común, de los cuales, 1997 fueron por narcomenudeo, 1874 en cumplimiento de ordenes de aprehensión, 251 por posesión de vehículos robados, 115 por robo, 80 por secuestro y 67 por privación ilegal de la libertad.

Por otro lado, Gilberto Loya señaló que durante el lapso, se aseguraron en la región 785 armas de fuego, 106 explosivos, 1m120 cargadores y más de 30 mil cartuchos útiles. Mientras que en el combate a las drogas, el titular de la SSPE indicó que a la fecha llevan aseguradas más de 1.6 toneladas de marihuana, 169.7 kilogramos de cristal, 40.4 kilos de cocaína y más de 2.86 millones de dosis de fentanilo, siendo este último, de los aseguramientos más significativos en el país.

Gracias a los esfuerzos de la Policía del Estado, el pasado mes de mayo se registró como el mes con menos homicidios en los últimos 10 años. Además, en 2025 se desarrollaron despliegues clave en el combate a la delincuencia, por ejemplo el operativo “Guerrero Negro”, el cual dio como resultado la desarticulación de una célula criminal y el aseguramiento de 40 armas de fuego y más de 4 mil 500 municiones.

A 4 años del traslado de la SSPE a Ciudad Juárez, la región registra resultados positivos que han permitido retirar a la urbe de las 15 ciudades más peligrosas del mundo, lo cual permite que las familias cada vez vivan con mayor tranquilidad.