Clausuran Bar “Celda 27” y 21 establecimientos durante la última semana

Durante la semana del 01 al 07 de junio de 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 339 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado 22 clausuras, de las cuales, seis fueron en Chihuahua, tres en Aquiles Serdán, dos en Delicias, una en Meoqui, una en Cuauhtémoc y nueve en Ciudad Juárez.

Empresas sancionadas:

*Chihuahua:*

* Restaurante bar “Celda 27” por sobre aforo

* Salón de fiesta “Babel” por menores de edad en el establecimiento

* Salón de eventos “Granja Monopoly” por operar sin permiso

* Licorería “Licores Adán” por operar sin permiso

* Licorería “El Gallito” por falta de revalidación 2026

* Licorería “El Túnel 2” por no dar facilidadades y falta de documentación

*Aquiles Serdán:*

* Licorería “Lukas” por operar sin permiso

* Licorería en tienda de autoservicio “CB Súper Acacias” por operar sin permiso

* Licorería “Valles Centrales” por operar sin permiso

*Delicias:*

* Tienda de abarrotes “Six Daide” por violación de giro

* Cantina “Casino Obrera” por falta de revalidación 2026

*Meoqui:*

* Licorería “La Carreta” por operar fuera de horario

*Cuauhtémoc:*

* Licorería en tienda de autoservicio “Vinos y Licores Ochoa” por violación de giro

*Juárez:*

* Restaurante bar “La Tercera” por operar fuera de horario

* Restaurante bar “Cervecería 19” por riña en el establecimiento

* Licorería “El Xpendio” por acta no atendida

* Restaurante bar “Patio Mamitas” por riña en el establecimiento

* Tienda de abarrotes “Súper Six Lucio Cabañas” por violación de giro

* Licorería en tienda de autoservicio “Salón Platino” por operar sin permiso

* Salón de eventos “Terraza Sin Denominación” por operar sin permiso

* Salón de eventos “Jardín los Ángeles” por operar sin permiso

* Salón de eventos “Terraza Zesati” por hechos de sangre y operar sin permiso