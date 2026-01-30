Destaca Chihuahua en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, participó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, España.

El titular de la dependencia, Edibray Gómez Gallegos, informó que la entidad se encuentra en el foco del turismo europeo como nunca antes, gracias a la exposición generada por las distintas activaciones ante un público de más de un cuarto de millón de asistentes.

En esta edición, México fungió como país socio, con la participación de todas las entidades federativas.

El funcionario indicó que, si bien la presencia de Chihuahua ha mejorado año con año, en esta edición de la feria rompió todos los récords, en beneficio directo del sector turístico estatal.

“Desde el día de nuestra llegada recibimos el premio Travellers Award, otorgado por el prestigioso medio español Periodista Digital, como Mejor Destino Emergente 2026. Fuimos el único estado de México en recibir esta distinción”, comentó.

Destacó que las calles de Madrid se vistieron de cultura y tradición serrana gracias a la carrera de exhibición Chihuahua Rarámuri Run, organizada a través del Fideicomiso de Promoción Turística ¡ah Chihuahua!

En ella participaron cinco representantes de dicho pueblo originario, corredores de ultradistancia, junto a cerca de 300 competidores españoles. Además, una de las atletas, Yulisa Fuentes, estuvo presente en la ceremonia de inauguración al lado de los Reyes de España.

“Cabe destacar que, en la mente del europeo, la cultura rarámuri goza de gran popularidad, sobre todo gracias al libro Born to Run (Nacidos para correr). La tradición de las carreras de ultradistancia nace producto de la cosmovisión rarámuri, por eso es que Chihuahua es considerado la Cuna del Trail Running”, dijo Gómez Gallegos.

En materia de promoción, se resaltó el lanzamiento de la campaña internacional Chihuahua FIFA 2026, así como la entrega de material promocional a operadores turísticos para su uso en paquetes de venta.

El evento se llevó a cabo en el Palacio de Linares (Casa de América), donde además se reconoció a diversas empresas y promotores como embajadores de Chihuahua.

En el ámbito empresarial, el titular de Turismo señaló que se realizaron más de 450 citas de negocios, lo que permitió la incorporación de 45 nuevos operadores turísticos internacionales a la cadena de valor del estado.

En este contexto, resaltaron las negociaciones con aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, con el objetivo de incrementar la conectividad aérea de la entidad.

Además, se proyecta la instalación de dos HUBs, uno en Ciudad Juárez en el primer semestre del año y otro para la capital, posteriormente; esto permitirá una mayor facilidad logística para las conexiones aéreas, ya que los aviones que pasan por el HUB se quedan una noche en la entidad, lo que genera más derrama económica.

De igual forma, se sostuvieron reuniones con las cadenas hoteleras transnacionales Meliá y Wyndham para analizar posibles proyectos de inversión, así como con Expedia, con el propósito de establecer acuerdos que beneficien directamente las finanzas y el presupuesto de promoción del sector hotelero.

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo dos eventos dirigidos a 45 líderes de opinión, periodistas e influencers, con el objetivo de posicionar a Chihuahua como destino turístico, con el sotol y a la gastronomía chihuahuense como ejes de presentación.