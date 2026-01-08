Despliegan cateo por indagatorias de hechos delictivos

La noche de este jueves se llevó a cabo un operativo de cateo en la colonia Parque Quinta Arboleda, en un domicilio ubicado sobre la calle Paseo del Ecuestre, como parte de las acciones de investigación por hechos violentos registrados en la ciudad de Chihuahua.

En la diligencia participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con policías municipales pertenecientes al equipo de Proyectos Especiales, quienes apoyaron en el resguardo del perímetro y en el desarrollo del operativo.

El cateo fue efectuado bajo orden judicial y forma parte de las estrategias implementadas por las autoridades para el esclarecimiento de diversos eventos delictivos ocurridos recientemente en la capital del estado.

Hasta el momento, las corporaciones no han informado sobre personas detenidas o el aseguramiento de objetos, mientras continúan las indagatorias correspondientes.