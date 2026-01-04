Despliega SSPE primer operativo radar del año

Con el objetivo de fortalecer la prevención de accidentes viales y promover una conducción responsable, la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegó el primer “Operativo Radar” del año durante los días 2 y 3 de enero, en distintos puntos estratégicos de la ciudad, donde se han detectado mayores casos de exceso de velocidad.

El operativo se llevó a cabo principalmente en cinco locaciones: periférico R. Almada, avenida Nogales, Teófilo Borunda, Fuentes Mares y en el cruce de Vialidad Sacramento con Juan Escutia, donde elementos de la Policía Vial realizaron labores de vigilancia y control de velocidad.

Como resultado de estas acciones preventivas, se aplicaron sanciones por conducción imprudente y exceso de velocidad, registrándose en total 142 infracciones en las distintas avenidas.

Durante el despliegue, los elementos hicieron uso de radares tipo pistola para la detección oportuna de vehículos que excedían los límites de velocidad permitidos, priorizando en todo momento la seguridad de peatones y automovilistas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de continuar implementando operativos preventivos que contribuyan a reducir los accidentes viales y a salvaguardar la integridad de la ciudadanía, lo cual es parte de la estrategia de seguridad de Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.