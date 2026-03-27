Despiden a egresados universitarios que se capacitarán en Japón

En una ceremonia especial, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) despidió a los cinco jóvenes chihuahuenses que fueron beneficiados con una beca de capacitación del Programa Nichiboku, otorgada a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

El abanderamiento de las y los seleccionados nacionales Nichiboku estuvo a cargo del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y el presidente de la Asociación de Exbecarios de México en Japón (Asemeja), Mario Alberto Del Valle Vélez.

Las y los becarios son egresados de instituciones de Educación Superior del estado de Chihuahua, quienes viajan a dicha nación para adquirir conocimientos técnicos de alto nivel y transferir buenas prácticas que contribuyan al desarrollo del país.

Durante el acto también se hizo entrega de la Katana de Mando a representantes de Safran, primera empresa chihuahuense en obtener el Reconocimiento Taiichi Ohno por su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua.

“Les expreso mi más sincera felicitación. Su dedicación, esfuerzo y talento les han permitido alcanzar esta valiosa oportunidad para ampliar sus horizontes académicos y profesionales”, expresó Gutiérrez Dávila.

Comentó a las y los becarios que la experiencia que están por vivir, enriquecerá su formación y les brindará herramientas que marcarán una diferencia en su desarrollo, al prepararlos con mayores competencias para integrarse con éxito al mundo laboral.

“Que el Gi (principio de rectitud, justicia o deber moral en el código de los samuráis), guíe cada una de sus decisiones. Que el espíritu samurái fortalezca su búsqueda constante de la excelencia y sigan siendo ejemplo e inspiración y un referente de innovación y desarrollo”, dijo a representantes de Safran.

El Programa Nichiboku tiene el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de México mediante la formación de capital humano altamente capacitado, al promover la transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencias con Japón.

Los becarios son: Dulce Espino, de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH); Emmanuel Simental Ordaz, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y Mario Tapia Solís, 0de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Además de Ramón José Olivas Domínguez, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey Campus Chihuahua y Ángel Rosario Ceballos Chávez, de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT).

Al acto también asistieron el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde; el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, José Arturo Morales Reyes y el director de Vinculación de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Luciano Fernández.