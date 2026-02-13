Desmiente Edith Palma audiencia ante la CNHJ de Morena; dice que ya ofreció sus argumentos y sigue firme con la 4T

La diputada local Edith Palma desmintió que haya tenido una audiencia presencial ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, sin embargo, confirmó que ya presentó las pruebas en su defensa, luego de las quejas en su contra por ausentarse durante la votación del dictamen de Disciplina Financiera el pasado 16 de diciembre de 2025, lo que permitió al Gobierno de Chihuahua solicitar un préstamo por tres mil millones de pesos.

“Seguimos esperando las indicaciones, nosotros nada más contestamos lo que era en cuanto a la situación de de los quejosos, pero seguimos esperando, creo que todo está en la plataforma”, fueron las declaraciones de Palma Ontiveros cuando se les cuestionó cómo va su caso.

Al preguntarle cómo le había ido en la audiencia a la que supuestamente fue citada por la CNHJ, Edith Palma negó que haya tenido alguna audiencia al respecto.

Asimismo, la diputada Palma expresó que a pesar de que con estas denuncias ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pudiera ser expulsada de Morena, ella afirmó que

“sigo firme en cuanto al proyecto de la cuarta transformación. Seguimos en la organización, estamos en unidad todos, todavía”.