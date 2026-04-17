Designación de calles no cambiarán; se añadirán nombre de chihuahuenses destacados

Propuesta para añadir nombres de destacados chihuahuenses a calles de Chihuahua capital.
Propuesta sería votada por el Cabildo.
Quedarían de la siguiente manera:
⁃ Av. La Cantera, Víctor Cruz Russek, por su labor en el desarrollo económico de la zona a través de la industria automotriz
⁃ Av. Circuito universitario. Francisco Barrio Terrazas, ya que él fue el promotor del Campus 2 de la Uach
⁃ Av. de las Industrias, Samuel Kalisch, a quien se reconoció por su destacado papel en la Fundación del Empresariado Chihuahuense y su participación como presidente del Centro Mexicano para la Filantropía, así como su legado en el impulso a la responsabilidad social empresarial.
No se cambia el nombre, se añaden los nombres de los chihuahuenses
⁃ La Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chihuahua aprobó por unanimidad diversos dictámenes para modificar la nomenclatura de importantes vialidades de la ciudad, esta propuesta se estaría votando el próximo miércoles por el Cabildo.
⁃ Durante la sesión, las y los integrantes de la comisión avalaron el turno SRIA/AT/154/2026, mediante el cual se iniciará el procedimiento técnico, administrativo y normativo correspondiente para formalizar esta designación.
⁃ La propuesta contenida en el turno que planteaba adicionar al Boulevard Díaz Ordaz , “Movimiento Estudiantil de 1968”, fue retirada durante la sesión a solicitud del regidor Miguel Riggs Baeza, quien consideró la iniciativa como improcedente.