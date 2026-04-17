Designación de calles no cambiarán; se añadirán nombre de chihuahuenses destacados

Propuesta para añadir nombres de destacados chihuahuenses a calles de Chihuahua capital.

Propuesta sería votada por el Cabildo.

Quedarían de la siguiente manera:

⁃ Av. La Cantera, Víctor Cruz Russek, por su labor en el desarrollo económico de la zona a través de la industria automotriz ⁃ Av. Circuito universitario. Francisco Barrio Terrazas, ya que él fue el promotor del Campus 2 de la Uach ⁃ Av. de las Industrias, Samuel Kalisch, a quien se reconoció por su destacado papel en la Fundación del Empresariado Chihuahuense y su participación como presidente del Centro Mexicano para la Filantropía, así como su legado en el impulso a la responsabilidad social empresarial.

No se cambia el nombre, se añaden los nombres de los chihuahuenses