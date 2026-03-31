DESEC mantendrá observación en obras del Estado

El presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua (DESEC) Jorge Cruz dio a conocer que ante el recorrido que se dio ayer con el alcalde Marco Bonilla en dos obras de puentes, representó una respuesta para el desarrollo de la ciudad, con buenas obras y con un avance, asimismo esto realizarán observación en obras que realice el Estado.

“La verdad que si me dices una forma sutil de generar algo de presión, pero la realidad es que va avanzando muy rápido, creo que esto va a ayudar mucho sobre todo a que vengan también los proyectos por parte de gobierno del Estado con el Impuesto Sobre Nómina (ISN), pues de que en realidad sí pueden salir los proyectos de nueve meses”, comentó.

El objetivo es que estas obras el paso superior de Nogales y Avenida de las Industrias así como el de la Avenida Fuerza Aérea es que se terminen antes de que se acabe la presente administración.

En caso de que no se lleguen a terminar, que estos estén muy adelantados para cuando llegue el próximo gobierno en 2027.

Cabe destacar que esta el pendiente del arranque de obras de parte del Gobierno del Estado por lo cual el empresariado estará atento a los cambios que se desarrollen.