Desde Tijuana, Sheinbaum llama a la niñez a sentirse orgullosos de México; “somos un pueblo extraordinario”, afirma

Tijuana, BC. Frente a un auditorio de padres de familia y niños de primaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a todos a participar en una discusión nacional sobre el tiempo que niños y niñas pueden pasar frente a la pantalla de un celular y si se les debe o no permitir el uso en la escuela. “No crean que es tan bueno que estén tantas horas en el celular”, les dijo a los pequeños, y también refirió qué hay una gran cantidad de estudios que alertan sobre los efectos nocivos; “les genera ansiedad”.

En un ambiente muy relajado -marcado por el jugueteo de los niños- la Presidenta les preguntó sobre el número de horas que pasan frente a una pantalla. ¿Diez? ¿Seis? … y les dijo que también es importante que a cierta hora de la noche se lea un cuento, se apaguen las pantallas(…) “en la noche hay que poner un horario” para dormir. Preguntó también quién recordaba las canciones de la familia Telerín o de Cri- Cri.

En su segundo día de gira por Baja California, Sheinbaum Pardo entregó a dos niños las tarjetas del Bienestar donde será depositada su beca Rita Cetina e informó que este ciclo serán nueve millones de niñas y niños en el país los que recibirán este apoyo para la compra de útiles y uniformes escolares.

La mandataria no sólo aprovechó a su público infantil para llamar a dejar el celular y volver a los viejos juegos donde había trompos, canicas y matatenas; sino que los llamó a sentirse orgullosos de su país, de sus raíces y de su historia.

“Vivimos en un país grandioso. Que nadie les diga nada a las mexicanas y a los mexicanos. Somos trabajadores, tenemos historia, somos un pueblo extraordinario”, les recordó.

Y añadió que “las y los mexicanos tenemos al menos cuatro amores. No se les olvide nunca: Amor a la familia, amor al prójimo, amor a la naturaleza y el cuarto: y muy importante, amor a México, amor a la patria”.

A manera de broma dijo que el próximo miércoles que juega México se les permitirá a los niños mantenerse despiertos para ver el tercer partido de la selección nacional; “le vamos a dar permiso a todas las niñas y a los niños que vean el partido de la selección, pero en general, esto ya es serio; es importante que no haya demasiado tiempo en las pantallas”.