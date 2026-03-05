Desde mañana, modificarán rutas de transporte por operativo del 8M

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte informó los cambios temporales en distintas rutas por el centro de la capital, desde las 6:00 de la mañana del viernes 6 de marzo, hasta las 6:00 de la mañana del martes 10 de marzo, con motivo de la marcha del 8M.
Lo anterior ante el cierre de las avenidas principales del primer cuadro de la ciudad, por las cuales circulan los servicios de transporte colectivo urbano.
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE NORTE A CENTRO
Auxiliar Pistolas Meneses
• La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta avenida Juárez y gira a la derecha, sigue hasta calle 27ª y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a avenida Niños Héroes y da vuelta a la derecha para seguir con su ruta habitual.
Ruta 3- Granjas
• La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro, sigue hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia avenida Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo) continúa hasta llegar a paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, sigue hasta llegar a calle 4ª y da vuelta a la derecha, después continúa hasta llegar a avenida 20 de Noviembre y da vuelta a la izquierda para seguir con su recorrido habitual.
Mármol
• La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro. Al llegar a Teófilo Borunda Norte da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la avenida Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo). Continúa con su ruta habitual.
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE ESTE A CENTRO
Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy, Campesina Sector 3
• Las rutas circulan por avenida Juárez en su ruta normal en sentido Este-Centro, continúan hasta llegar a calle 27ª y dan vuelta a la derecha, siguen hasta Teófilo Borunda Norte y dan vuelta a la izquierda, continúan hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y dan vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la avenida Ocampo (giran a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo) continúan hasta avenida Niños Héroes y dan vuelta a la derecha para seguir con su recorrido habitual.
2 DE OCTUBRE
• La ruta circula por avenida Juárez en su ruta normal, continúa hasta calle 27ª y da vuelta a la derecha, sigue hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la izquierda, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la avenida Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo) continúa hasta avenida Niños Héroes y da vuelta a la izquierda para seguir con su ruta habitual.
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE SUR A CENTRO
Komatsu Inverso, Avenida Zarco, Esperanza, Martín López, Zootecnia, Plan de Ayala
• Las rutas circulan por Paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia y dan vuelta a la izquierda, baja por avenida Independencia hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y continúan hasta la calle Julián Carrillo para dar vuelta a la izquierda y seguir con su ruta habitual.
Komatsu Directo
• La ruta circula por avenida Independencia y sigue hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, continúa hasta la calle Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para continuar con su ruta habitual.
Circunvalación 2-Baja Mirador y Circunvalación-Baja Salle
• Las rutas circulan por avenida 20 de noviembre, al llegar a calle 12ª dan vuelta a la izquierda, siguen hasta llegar a Paseo Bolívar y dan vuelta a la derecha, después continúan hasta avenida Independencia y giran a la izquierda, bajan hasta llegar a avenida Niños Héroes y giran a la derecha para continuar con su ruta normal.
Kennedy
• Las rutas circulan por paseo Bolívar hasta llegar a avenida Independencia y dan vuelta a la izquierda, baja por avenida Independencia hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y da vuelta a la derecha en avenida Niños Héroes, siguen hasta llegar a avenida Colón y da vuelta a la derecha, continúan hasta calle Aldama para girar a la izquierda y seguir con su ruta habitual.
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE OESTE A CENTRO
Dale, Rosario
• Las rutas circulan por bulevar Díaz Ordaz y continúan hasta avenida Niños Héroes donde dan vuelta a la derecha, continúan hasta llegar a avenida Colón y dan vuelta a la derecha para seguir hasta calle Aldama para girar a la izquierda y continuar con su recorrido habitual.
MODIFICACIÓN EN RUTAS DE CENTRO A SUR
Santa Rosa
• La ruta circula por bulevar Díaz Ordaz, gira a la derecha en avenida Niños Héroes y continúa hasta llegar a avenida Ocampo para dar vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, sigue hasta llegar a calle 4ª para girar a la derecha y seguir con su recorrido habitual.