Descartan uso de bombas molotov para incendiar gasera en Aldama, investigan a responsables

El fiscal general de Gobierno, César Jáuregui Moreno mencionó que ya se acreditó pericialmente que el incendio que se registró en una gasera de Aldama no se provocó con el uso de bombas Molotov, sino con algún tipo de flama y ya se investiga a las personas responsables.

Explicó que las pipas que se utilizan para el traslado de hidrocarburos cuentan con diversos sistemas de seguridad que impiden que se incendien fácilmente por lo que, una bomba Molotov no podría haber provocado el incendio.

Jáuregui Moreno mencionó que dentro de la investigación se investiga si el ataque pudiera estar relacionado con un daño que quisieran haberle hecho a los dueños de la gasera y también, si el establecimiento cuenta con los permisos federales, estatales y municipales que se requieren para ese tipo de negocio.

Fue durante el fin de semana cuando se registró el siniestro en la gasera, mismo que consumió 7 pipas que estaban en el lugar y obligó a la evacuación preventiva de cientos de familias.

En los primeros reportes se manejó la supuesta declaración del velador del lugar respecto a que momentos antes del incedio vio a una persona acercarse a las pipas y arrojar una bomba Molotov.