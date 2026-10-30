Descarta FDZS privación de la libertad de personas en El Vergel

Derivado de una denuncia anónima sobre la privación de la libertad de siete personas en El Vergel, municipio de Balleza, la Fiscalía de Distrito Zona Sur descarta la comisión de un delito de dicha naturaleza.

En atención al reporte, esta representación social desplegó un operativo en el que participaron Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Las autoridades se trasladaron al lugar señalado en la denuncia anónima y, no encontraron personas ni indicios que confirmaran los hechos reportados, así mismo, habitantes que fueron entrevistados por los agentes ministeriales, dijeron que no tenían conocimiento del supuesto secuestro.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha recibido una denuncia formal que aporte datos de confirmación o permitan la integración de una carpeta de investigación.

No obstante, esta representación social continúa con los trabajos de indagatoria y mantiene la alerta en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de atender cualquier incidencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente en las acciones para salvaguardar, el orden y la paz, así como para garantizar la seguridad de la ciudadanía.