Descarta ASE sesgo políticos en listado de municipios que auditará la ASF

Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) descartó que exista un sesgo político en el convenio que se firmó con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la fiscalización de los municipios en lo correspondientes al Ramo 33 (aportaciones) de la cuenta pública 2025.

Mencionó que si bien, fue la ASF quien eligió los 23 municipios que auditará, se trata de gobiernos emanados de distintos partidos políticos y explicó que la selección es en torno a los Ayuntamientos que más recursos reciben del Ramo 33, así como de la accesibilidad para llegar a ellos.

El auditor mencionó que se trata de un acuerdo que beneficia a ambas instituciones pues se podrán auditar el 100 por ciento de los municipios que conforman la entidad, varios de ellos que habían permanecido años sin ser auditados.

Asimismo, aclaró que el convenio con la ASF no generará un retraso en las auditorías y que la fiscalización deberá quedar para el 15 de diciembre, sin destinarse además recurso adicional por parte de la Federación por lo cual, la ASE deberá eficientar su personal para cumplir con los objetivos.