Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue ocasionado por problema sistémico: Dr. Manuel del Moral

El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue ocasionado por un problema sistémico en la operación de trenes, señaló el Dr. Manuel del Moral, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana CDMX.

“Ellos creen, bajo nuestro punto de vista, que van a una velocidad diferente a la que en realidad están yendo. Nosotros creemos que ellos no hacen la traducción de millas a kilómetros”, presumió.

Del Moral Dávila explicó que el Tren se descarriló porque viajaba a 65 km/h en una curva en la que debía ir a 50 km/h, lo que refuerza la creencia de que los conductores no sabían la velocidad real a la que iban.

“Nuestra hipótesis, existen dos vertientes: porque el conductor no sabía la velocidad a la que va (y) obviamente se desconcentra, pero si el conductor no sabe la velocidad, ¿dónde está el mando de control?”, cuestionó.

Asimismo, el análisis de expertos de la Universidad Iberoamericana señaló una cadena de omisiones en la operación del Tren Interoceánico que pasa por la calidad y antigüedad de los trenes hasta la inversión realizada y la urgencia por poner en marcha el servicio.

Sería necesaria una comisión de expertos que hiciera una revisión integral desde el principio hasta el final del proceso… podrían hacer una evaluación, y si no es suficiente, podría venir un evaluador internacional que tiene una perspectiva diferente”, consideró.

El Dr. Manuel del Moral exhortó a que los responsables asuman las consecuencias de la tragedia que dejó 114 personas muertas.

Tenemos que aprender a que tenemos que asumir las responsabilidades y consecuencias de nuestros actos… debería haber el principio ético de conservar las mejores condiciones posibles para la sociedad, una responsabilidad de cuidar a las personas”, reflexionó.

Con información de López-Dóriga Digital