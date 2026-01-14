Desarticula SSPE red de apoyo a grupo criminal tras ataque armado en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que, como resultado de trabajos de investigación y operativos coordinados con autoridades federales, se logró la detención de una mujer que presuntamente realizaba labores de prestanombres para la renta de inmuebles empleadas como casas de seguridad por el grupo criminal involucrado en el ataque armado del pasado 8 de enero, en el que lamentablemente perdió la vida un elemento de la Policía del Estado.

Durante la tarde del martes 13 de enero, se desplegó un operativo en la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez, donde se detectó un vehículo Jeep color rojo, tripulado por un hombre y una mujer que coincidían con las características de colaboradores relacionados con el hecho violento.

Derivado de las indagatorias, se identificó y detuvo a *Damaris C. R.*, quien presuntamente realizaba las labores de prestanombres para la renta de inmuebles utilizados como casas de seguridad por el grupo criminal.

En esta misma intervención fue detenido José Miguel S. L., quien en conjunto con la mujer, se encontraron en posesión de dos bolsas con casi un kilogramo de presunta cristal, así como equipo táctico, consistente en dos cascos balísticos, dos chalecos con placas balísticas y un cargador abastecido con cartuchos útiles. Además, se aseguró el vehículo Jeep Cherokee, el cual contaba con reporte de robo del 6 de enero de 2025.

Lo anterior derivó en la detención formal de los tripulantes, quienes junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las diligencias legales correspondientes.

Cabe resaltar que, también durante la tarde del 13 de enero, fueron detenidos Santos Arturo G. C. y José Miguel Z. L., quienes también se encontraban en posesión de más de un kilogramo de presunto cristal, diversas unidades de fentanilo, equipo táctico y 31 cartuchos útiles.

De acuerdo con la información recabada, los detenidos —entre ellos un sujeto conocido como “El Charmín”— realizaban presuntas labores de administración, seguimiento y distribución del personal que operaba en las casas de seguridad del grupo criminal, por lo que las intervenciones del 13 de enero, representan un fuerte golpe a la estructura operativa de la delincuencia organizada.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada e interinstitucional para combatir a la criminalidad y garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses, bajo la premisa de que, con seguridad damos resultados.