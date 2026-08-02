Desarticula SSPE campamentos de presunto uso criminal en Belisario Domínguez

Durante el pasado primero de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Gilberto Loya Chávez, desplegó un operativo de revisión y disuasión del delito en el municipio de Belisario Domínguez, así como en diversos poblados y municipios aledaños, donde se localizaron tres campamentos presuntamente utilizados por criminales de la región.

Este operativo fue llevado a cabo por elementos de la Fuerza Especial SWAT, quienes contaron con apoyo aéreo gracias al despliegue del helicóptero de la Secretaría, a través del cual se logró localizar en las cercanías de Belisario Domínguez uno de los campamentos, el cual servía también como punto de observación para realizar labores de “halconeo”.

Una vez asegurada la zona, los elementos se desplegaron para rastrear los alrededores, donde se localizaron el segundo y tercer campamento, mismos que contaban con áreas para pernoctar, así como rastros de alimentación de grupos de personas.

Derivado de estos hechos, el helicóptero realizó diversos recorridos de reconocimiento e inteligencia por la zona. Asimismo, los elementos procedieron a la desarticulación de dichos campamentos.

En estas zonas fueron localizados diversos alimentos no perecederos, así como colchonetas, hules, utensilios de cocina, además de un panel solar.

Como parte del operativo que continuó en la región, se realizó la inspección de vehículos, así como entrevistas y consultas a más de 65 personas, con el objetivo de generar inteligencia que permita a la SSPE localizar a criminales y combatir la delincuencia.

El operativo se extendió por las comunidades de Copetes, Vicente Guerrero, Charco Azul, Santa María de Cuevas, Rancho El Colorado, Cienega de Loya y Belisario Domínguez.

Con estas acciones, la SSPE, encabezada por el secretario Gilberto Loya Chávez, reafirma su compromiso de mantener la presencia operativa en las zonas serranas del estado, con el uso de tecnología y despliegues tácticos que permitan desarticular estructuras delictivas y garantizar la tranquilidad de las y los chihuahuenses.