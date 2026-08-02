Aeropuerto de Monterrey suspende aterrizajes y despegues por lluvia

Fuertes lluvias azotaron Nuevo León la tarde de este 2 de agosto, que afectaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Protección Civil del estado reportó lluvia moderada en Monterrey, sin embargo, el aeropuerto señaló que las operaciones de aterrizaje y despegue fueron interrumpidas.

Lluvia fuerte en carretera nacional .



Via @PC_NuevoLeon pic.twitter.com/yr1zYJsS4d — Abimael Salas Garza (@abimaelsalas) August 2, 2026

Mediante redes sociales, la terminal aérea informó lluvia y tormenta eléctrica sobre la estación.

Protección Civil de Nuevo León señaló que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica rachas de viento.

Se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, conducir con precaución y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Con información de López-Dóriga Digital