Derrapan motociclistas en avenida Universidad por pavimento mojado

La tarde de este sábado se registró un accidente vial sobre la avenida Universidad, a la altura de la calle Arquitectura, luego de que los tripulantes de una motocicleta tipo utilitaria, marca Italika, derraparan debido al pavimento mojado.

De acuerdo con los primeros reportes, los motociclistas perdieron el control de la unidad y cayeron al suelo. Uno de ellos permaneció tendido en el pavimento manifestando dolor en una de sus extremidades, por lo que fue auxiliado inicialmente por personas que transitaban por el lugar.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Vial, quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia. Paramédicos de URGE brindaron atención prehospitalaria al lesionado, realizando la valoración correspondiente para determinar si era necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades tomaron nota de los hechos y exhortaron a los conductores a extremar precauciones, especialmente ante condiciones de pavimento resbaladizo.