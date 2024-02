Xavi Hernández cree en el milagro de la Liga

Xavi valoró este mediodía la actualidad culé en las horas previas al encuentro de LaLiga contra el Getafe, que se disputará este sábado en Montjuïc. El preparador destacó el gran trabajo de Bordalás en el conjunto madrileño y reconoció que el choque, correspondiente a la jornada 26, es una final porque el bache del Girona y el empate del Real Madrid les acerca un poco al objetivo: ganar el torneo.

Partido

«Jugamos en casa y necesitamos a la afición. Necesitamos su cariño, es un partido muy importante contra un gran Getafe. No es un equipo defensivo, es valiente, aprieta arriba, con línea defensiva muy alta, ha sacado puntos en campos complicados como el Metropolitano. Son tres títulos muy importantes para el título de LaLiga».

Lewandowski

«Sus registros son consecuencia de la mejora del equipo. Ha mejorado y tiene más ocasiones de gol. Atacamos y defendemos más ordenados y eso favorece a todos. Todos estamos mejor posicionados y somos más intensos, por eso él ha mejorado».

Rotaciones

«Sí, veremos cómo vamos. Hoy ha sido más trabajo de vídeo y táctico. Casi no hay momento de descansar. Deben jugar los mejores, habrá pocos cambios porque es un partido muy trascendente en relación a lo que queda de temporada».

LaLiga

«Hasta que matemáticamente podamos, la lucharemos. Le sacamos dos puntos al Real Madrid y tres al Girona. No tiramos la toalla por LaLiga, pero está complicado».

Juego-árbitro

«De árbitros, no hablo más. De los equipos de Bordalás puedo decir que me gusta su agresividad y que compiten muy bien. No es un equipo defensivo. Es agresivo pero no defensivo. Tiene la línea alta. Hay que salir de su presión. Juega muy directo. Sacan mucho rendimiento. Para mí es de elogiar lo que hace Bordalás».

Segundos

«Ganar nos daría más tranquilidad, una semana para descansar. Nos iría muy bien para intentar escalar posiciones. Dormiríamos en la segunda posición y metes más presión a Girona y Real Madrid. Pero debemos hacer nuestro trabajo mañana».

Horario

«Creo que hubiera sido mejor jugar el domingo o el lunes. Pero nos ha tocado jugar en este horario, pero no es una excusa, competiremos e iremos a por los tres puntos».

Bordalás

«Juega de forma diferente, directa, muy vertical, de segundos balones… yo jugaría en su equipo más directo. Le saca gran rendimiento a sus futbolistas, es de elogio».

Ferran Torres

«Vamos a ver sus sensaciones. A ver esta semana larga cómo está. No tenemos una fecha exacta».

Descanso

«Ya he contestado, no tiene lógica. Pero no es una excusa. Hubiera sido mejor domingo o lunes».

Getafe

«El Getafe aprovecha sus momentos, las transiciones… pero no creo que se cierre. Pondrá una línea defensiva alta. No creo que se cierre atrás».

Amonestados

«Intentamos no pensar, cuando caigan sancionados, pues ya está. Intentaremos competir y no acumular más amarillas. Vamos paso a paso. Los cinco sentidos están puestos en ganar el partido».

Su relevo

«No lo sé. Deco debe decidir, pero debería tener continuidad ADN barcelonista».

Situación personal

«La decisión era necesaria. El equipo y el club necesitan un cambio. El equipo ha hecho un paso adelante. Jugamos en ciertos momentos mejor. La decisión ha sido acertada».

Equipo

«El equipo está listo para competir. Dos días y medio para competir son pocos, y estamos ante un partido difícil. Lewandowski siempre ayuda al equipo. Estamos preparados para competir».

Oriol Romeu

«Ha tenido molestias, pero ahora está al cien por cien. También es necesario. Andreas da el equilibrio a nivel defensivo, estábamos encajando muchos goles».

Araujo

«Para mí no hay duda. Es el presente y el futuro del Barça. Es uno de los líderes dentro del vestuario y fundamental para el futuro del club».

Greenwood

«Es un futbolista que hay que vigilar. Es diferencial. Pero tiene muy buenos jugadores».

Nápoles

«No fue un tema físico. Estamos muy bien. Fue más mental, de hacer el 0-1. El equipo se va para atrás. Era momento de calmar. Nos dominó 10 minutos y empatamos, pero no fue un tema físico».

Gündogan

«Rinde por su posición y por la calidad. Marca diferencias».

Cancelo

«Está jugando muy bien, en la derecha y en la izquierda. Las indicaciones que le doy porque está muy alto, muy bajo… también es el que me pilla más cerca del banquillo. Puede transmitir lo que le digo al equipo».

Equipo

«Hablamos mucho y hay que actuar. No podemos fallar en ningún partido. Todos son finales si queremos ganar LaLiga y la Champions».