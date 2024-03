Alberto García Aspe exige que en Selección Mexicana se quite voz y voto a futbolistas

El exfutbolista, Alberto García Aspe, arremetió contra los actuales jugadores de la Selección Mexicana, por las constantes declaraciones que han dado en contra del proceso de Jaime Lozano y sus antecesores, al grado de pensar que ya cruzaron la línea de jerarquías con los entrenadores y hasta directivos, por lo que algunos privilegios de opinión deberían de quitárselos.

“Mira no sé si está secuestrada (la Selección Mexicana), la verdad, porque no estoy adentro, pero lo que se puede ver es que sí tienen mucha voz y voto los jugadores importantes, los de jerarquía y no sé si ya se ha pasado del otro lado”, señaló en entrevista para TUDN.

“Entiendo perfectamente que siempre debe haber una comunicación entre jugadores y cuerpo técnico, obviamente, y directivos también; tiene que haber una muy buena comunicación y siempre, regularmente, para eso está el director deportivo que es el intermediario”.

Para el tres veces mundialista con la Selección Mexicana, la persona encargada de dar declaraciones deber el titular de la Dirección Deportiva del Tri; es decir, Duilio Davino, quien acudió junto a Alberto García Aspe a la Copa del Mundo de Francia 1998.

“Todos hablamos de que los jugadores corren y llegan, ‘me siento más contento con él’. Obviamente tiene que haber esa comunicación, al final de cuentas los jugadores no son los que deciden, deciden los directivos. ¿No es Duilio Davino el que tendría que salir a una conferencia de prensa a hablar? No lo he visto nunca salir a hablar”, indicó.

“Veo mucho más a la Bomba (Juan Carlos Rodríguez) que a Duilio (Davino), y la Bomba es el Comisionado (de la Federación Mexicana de Futbol), no tendría que salir para nada. Él es el que toma las decisiones y también quiero saber si de veras las toma la Bomba o las toma Emilio Azcárraga. ¿Para qué nos hacemos si todo mundo conocemos lo que es?”

