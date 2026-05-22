Departamento de Justicia de EU acusa a dos ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó este viernes una acusación contra dos ciudadanos chinos por lavar dinero procedente del narcotráfico para organizaciones criminales de varios países, entre ellas cárteles mexicanos.

Los acusados, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos, supuestamente participaron en una red de lavado vinculada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025, según un comunicado.

Las autoridades estadounidenses alegan que Zhen, Wu y otros delincuentes usaron métodos clandestinos como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de mensajería encriptadas, un sistema de verificación mediante números de serie y operaciones comerciales.

Los acusados presuntamente lavaron “volúmenes considerables de ingresos del narcotráfico”, incluyendo cocaína y fentanilo, en nombre de organizaciones criminales transnacionales a lo largo de Estados Unidos, México, América Latina y China, durante años, indican.

Los hombres afrontan un máximo de 20 años de cárcel por un delito de conspiración de blanqueo de dinero relacionado con cárteles.

Fueron imputados por un gran jurado de Virginia en abril de 2025, pero la Justicia divulgó hoy el caso, que forma parte de la “Operación Recuperar Estados Unidos” (Operation Take Back America), enfocada en “repeler la invasión de la migración irregular y lograr la eliminación total de los cárteles”.

Esta nueva estrategia consta en la vigilancia de transacciones y cuentas para detectar a migrantes y el envío de dinero a organizaciones extranjeras para la comisión de delitos.