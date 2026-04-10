Demostró Pedro Torres su falta de arraigo con Chihuahua, señala Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda lamentó las expresiones que realizó ayer jueves el diputado morenista Pedro Torres, despectivas del sector agrícola y ganadero.

Ello luego de que llamó “sombrerudos” a los legisladores panistas Jaime Torres y Arturo Zubía, derivado del exhorto del diputado Roberto Carreón para que la Federación deje fuera a Chihuahua en el pago del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos.

Al respecto, De la Peña Grajeda consideró que los comentarios que hizo Pedro Torres demuestran la falta de arraigo que tiene con el Estado de Chihuahua y su dependencia de las órdenes que le dictan desde el centro del país.

“Me parecen lamentables las declaraciones, parece que ya se les hizo una práctica común, pero además no solo hay una agresión dentro del recinto, me parece que referirse así a la cultura chihuahuense en donde el sombrero, las botas, la vestimenta de vaqueros, de gente de campo es parte de nuestra cultura, es parte de lo que somos, es parte de lo que ha hecho grande este Estado de Chihuahua, me pareció una falta de respeto y lo único que demuestran pues es su falta de arraigo en lo que es Chihuahua y su dependencia total de lo que les dictan desde el centro”.