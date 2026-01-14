Delcy Rodríguez sostuvo tuvo una “larga, productiva y cortés conversación con Donald Trump

Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que tuvo una “larga, productiva y cortés conversación telefónica” con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Éste había informado sobre la llamada momentos antes, refiriéndose a Rodríguez como “una persona estupenda”.

El diálogo se desarrolló “en un marco de respeto mutuo”, escribió Rodríguez en redes sociales. También señaló que abordaron “asuntos pendientes en la relación entre ambos gobiernos”.

La llamada se produce a 11 días del secuestro del presidente, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ordenado por Trump y ejecutado por fuerzas militares estadunidenses dejando un saldo de más de un centenar de muertos y una cifra similar de heridos, según autoridades venezolanas.

Delcy Rodríguez juró el 5 de enero como presidenta encargada y ha sostenido que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, señalando que se trata de un “presidente rehén”. Desde entonces ambos gobiernos han hablado sobre retomar la venta de petróleo venezolano, que había sido bloqueado por disposición de la Casa Blanca, aunque difieren en los términos de esa relación. Mientras Washington habla de que desde allí controlarán todas las transacciones e incluso el dinero producto del petróleo venezolano, en Caracas se han referido a esto como la reanudación de las históricas relaciones comerciales entre ambos países.

“Un nuevo momento político”

Más temprano, Delcy Rodríguez, informó que hasta la fecha el gobierno bolivariano ha ejecutado 406 excarcelaciones de personas incursas en “delitos relacionados con el orden constitucional, el odio, la violencia y la intolerancia”. Explicó que el proceso “no ha culminado aun” y “se mantiene abierto” bajo la supervisión del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La cifra total incluye liberaciones ejecutadas en el mes de diciembre por el presidente, Nicolás Maduro. Rodríguez señaló que el proceso se ha coordinado con los órganos de justicia de Venezuela y que cumple con parámetros determinados. En este sentido, precisó que están excluidos quienes hayan cometido delitos graves contra las personas, como el homicidio, y delitos de narcotráfico. “El objetivo es abrir espacios políticos, fue el objetivo que se planteó el presidente Maduro en diciembre, cuando procedieron 194 liberaciones”, aseveró.

Rodríguez afirmó que con esta acción se quiere transmitir un mensaje muy claro, el de “una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica”. Seguidamente aclaró que este entendimiento debe lograrse “con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos”.

“Esta oportunidad es para que el pueblo venezolano pueda ver reflejado un nuevo momento donde la convivencia donde la coexistencia donde el reconocimiento del otro permita construir y edificar una nueva espiritualidad”, agregó.

También advirtió que “los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia no serán permitidas” y que el cumplimiento de la ley será estricto”.

El Ministerio del Servicio Penitenciario informó el 25 de diciembre la liberación de 99 privados de libertad; luego, el 1° de enero notificó otras 88 excarcelaciones. Más tarde, el 12 de enero, el ente publicó un comunicado anunciando 116 nuevas medidas. Esto suma 303 casos. De las palabras de la presidenta encargada se desprende, en consecuencia, que durante las últimas horas se produjeron 103 liberaciones.

Continúan las movilizaciones

Este miércoles se llevó a cabo en Caracas, así como en cada capital regional, una marcha y caravana de trabajadores de la administración pública para exigir la liberación del presidente, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, secuestrados el pasado 3 de enero.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un contacto telefónico con la concentración realizada en la capital y envió un mensaje a las diferentes fuerzas de trabajadores que se hicieron presentes. Llamó a la unión nacional, a continuar con las movilizaciones y a continuar el trabajo para avanzar en el desarrollo económico. “Sigamos adelante, unidos, hasta traerlos de vuelta y para decirle también que no hemos parado de trabajar; sepan que cuentan con mi lealtad y compromiso”, expresó.