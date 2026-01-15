Delcy Rodríguez propone reformas petroleras para aumentar inversiones

Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este jueves a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permitirá aumentar y diversificar la inversión extranjera en la industria petrolera nacional.

Durante la presentación de la memoria y cuenta del año 2025 ante el Parlamento, Rodríguez dijo que la propuesta apunta a la incorporación en la ley de hidrocarburos de los modelos productivos que están en la ley antibloqueo, “como el ‘modelo Chevron’, que permitió inversiones cercanas a los 900 millones de dólares mediante capitales mixtos y reinversión de dividendos”. Agregó que la intención es que los flujos de inversión sean incorporados “a nuevos campos, donde nunca se ha hecho inversión, y campos donde no hay infraestructura”.

La ley antibloqueo, aprobada en 2019, permite la “inaplicación” de ciertas leyes y normas en casos específicos cuando estas sean “imposibles o contraproducentes” (Art. 19) por efecto de las sanciones extranjeras y, de esta manera asegurar y atraer inversiones extranjeras. También establece “mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios” para “contrarrestar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas” (Art. 21).

Este anuncio se produce a menos de una semana de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió en la Casa Blanca a las principales empresas petroleras estadunidenses e internacionales para hablar sobre inversiones en la industria petrolera venezolana.

Por eso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo este anuncio junto a una reflexión sobre la amenaza que sufre el país en el momento actual. Invitó a todas las facciones políticas a contribuir para preservar la paz de Venezuela. “No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada, no; ¡Venezuela toda está amenazada!”, expresó.

Rodríguez anunció que las divisas que ingresen al país por concepto de venta de petróleo irán a dos fondos que ordenó crear: un fondo de protección social, destinado a mejorar el ingreso de los trabajadores, así como a presupuestos d educación, vivienda y alimentación; y un fondo para proyectos de infraestructura y servicios. También dijo que se creará una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos.

Sin miedo al diálogo con EU

Delcy Rodríguez también se refirió a la relación política con el gobierno de Estados Unidos luego de la agresión militar y el secuestro del presidente, Nicolás Maduro. Enmarcó la situación actual en lo que llamó una “contradicción histórica entre Estados Unidos y Venezuela”, al citar ejemplos de los diferentes momentos en que el libertador Simón Bolívar se enfrentó al poder estadunidense. Dijo que con este ejemplo abordará la relación con Washington por la vía diplomática.

“No le tengamos miedo a la contradicción histórica. Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y dijimos que esa mancha, lo juramos, la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara, como nos enseñó Bolívar, a no tenerle miedo. No le tengamos miedo a la diplomacia”, expuso.

Reiteró el llamado a todos los partidos políticos defender juntos la soberanía, la independencia, la integridad territorial y también la dignidad y el honor.

“Entiendan lo que quiero decir. Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia mundial letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente, a través del diálogo político, como corresponde, y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”.

Rodríguez no descarta acudir a Washington para reunirse con Trump. Durante su discurso ante el Parlamento aseguró que lo haría con dignidad.

“Yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada… es lo que corresponde”.