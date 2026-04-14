Declaran a mujer culpable de feminicidio, le disparó a la víctima

• El próximo viernes 17 de abril el Tribunal de Enjuiciamiento emita la sentencia que la condenada purgará en el CERESO femenil de Aquiles Serdán

En Juicio Oral, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvieron un fallo condenatorio dictado en contra de la acusada Anabel E. V., declarada penalmente responsable del delito de feminicidio con penalidad agravada cometido a Corina L.M.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios desahogaron ante el Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos, suficiente causal probatorio consistente en testigos, informes policiales, periciales, entre otros elementos, para demostrar la responsabilidad de la acusada.

Durante el juicio se demostró que Anabel E. V., privó de la vida con un arma de fuego a Corina L. M., en hechos ocurridos el 4 de diciembre del año 2023, en la colonia Lealtad de la ciudad de Chihuahua

Hechos por los que fue detenida a mediados de mayo del año 2024 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión.

El próximo viernes 17 de abril, en la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento emitirá la pena que Anabel E. V., compurgará en el CERESO femenil de Aquiles Serdán.