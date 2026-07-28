Declarada culpable de agredir física y psicológicamente a su pareja sentimental

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de tres años de prisión, dictada en contra de Alma Yuliana M. V., por su responsabilidad penal en el delito de violencia familiar, cometido los días 23, 25 y 31 de enero del 2025, en Ciudad Juárez.

Con base en las investigaciones realizadas por del agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos De Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra La Familia y Trata De Personas, se demostró que, la imputada agredía física y psicológicamente a su pareja sentimental, B. I. C., en el interior de la vivienda familiar ubicada en la colonia Tierra Nueva.

La hoy sentenciada fue detenida y quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

El Tribunal de Enjuiciamiento Oral, valoró el material probatorio que presentó la representación social conocedora de la causa penal, determinándose la pena en mención y el pago de 110 mil 142 pesos, por concepto de reparación de los daños.