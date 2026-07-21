DEA advierte que continuará ofensiva contra cárteles y funcionarios corruptos tras sentencia a “El Mayo” Zambada

El director de la DEA, Terrance Cole, aseguró que la sentencia de cadena perpetua impuesta a Ismael “El Mayo” Zambada representa un paso importante, pero dejó claro que la ofensiva contra los cárteles y las redes criminales apenas comienza.

“Es un gran día, por supuesto, pero déjenme ser claro. Esto no es el final, es solo el comienzo”, declaró el funcionario al salir de la Corte de Brooklyn.

Cole lanzó además una advertencia dirigida a los líderes del crimen organizado y a funcionarios involucrados en actividades ilícitas.

“Es una advertencia para todos los líderes de cárteles y empresas criminales globales: si trafican con drogas mortales, si lucran con el sufrimiento de otros y amenazan a nuestras comunidades, la DEA va por ustedes. Si trafican con drogas o son funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA va por ustedes”, afirmó.

Añadió que la agencia estadounidense continuará con el desmantelamiento de las estructuras criminales y el bloqueo de sus fuentes de financiamiento.

“Nuestro trabajo está lejos de terminar. Desmantelaremos sus redes. Cortaremos sus líneas de vida financieras”, sostuvo.

En un comunicado difundido previamente por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Cole señaló que la condena contra Zambada envía un mensaje contundente a los grupos delictivos.

“La sentencia de hoy envía un mensaje claro a todos los cárteles y a todos los líderes terroristas extranjeros: sin importar cuán poderosos lleguen a ser o cuánto tiempo evadan a la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos”, expresó.

El funcionario recordó que durante décadas Zambada encabezó las operaciones del Cártel de Sinaloa, organización que Estados Unidos ha designado como Organización Terrorista Extranjera.

“Durante décadas, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García ayudó a liderar el Cártel de Sinaloa, alimentando la violencia, corrompiendo instituciones públicas y traficando fentanilo hacia Estados Unidos, donde se ha convertido en un arma de destrucción masiva que ha cobrado innumerables vidas estadounidenses”, indicó.

Agregó que el fallo refleja la perseverancia de la DEA y de las corporaciones de seguridad involucradas en el caso.

“La justicia no tiene fecha de caducidad, y nuestra determinación tampoco. Seguiremos actuando contra los líderes del Cártel de Sinaloa y contra toda organización criminal que amenace al pueblo estadounidense”, puntualizó.