De Chihuahua a Guachochi: maratonista inicia recorrido de 300 kms para ayudar a personas de la Sierra

El maratonista Chava Martínez inició un recorrido de 300 kilómetros por la entidad con el que pretende beneficiar a personas con discapacidad, así como niños y niñas de la Sierra Tarahumara.

Se trata de un recorrido de 6 días que iniciaron en la ciudad de Chihuahua y culminarán en el Pueblo Mágico de Guachochi, pasando por Santa Isabel, Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja, Nonoava, Norogachi y Rocheachi.

La convocatoria es para ayudar con juguetes, pañales y aparatos, así como con apoyo económico mediante transferencia bancaria.