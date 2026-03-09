Dará Asuntos Internos seguimiento a denuncias de elementos en el 8M

Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) aseguró que el área de Asuntos Internos dará seguimiento a las denuncias de elementos que se realizaron durante la marcha del 8M.

Señaló que cada año, Asuntos Internos hace una revisión de las consignas que se realizan durante el Día Internacional de las Mujeres y les da el seguimiento correspondiente.

Asimismo, aseguró que en caso de existir elementos para sancionar a algún integrante de la Corporación, se procederá conforme a la ley.