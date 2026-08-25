Danna confiesa que Belinda siempre fue su ‘Wet dream’

Danna explicó que llamó directamente a Belinda para proponerle trabajar juntas y destacó la química que encontraron durante el proceso.

Danna y Belinda finalmente hicieron realidad una colaboración que, según la intérprete de “Mala Fama”, tenían pendiente desde hace tiempo. El encuentro entre ambas surgió mientras Danna trabajaba en las canciones de su nuevo proyecto y buscaba una voz que encajara con el concepto pop que quería desarrollar.

Danna cuenta cómo convenció a Belinda de cantar juntas

Durante un encuentro con la prensa, Danna contó que desde que comenzó a escribir “Dolce Vita” pensó en Belinda como la artista ideal para acompañarla. Su elección, además, estuvo acompañada de una peculiar confesión.

Belinda y Danna (Instagram)

“Y al momento de empezar a escribir Dolce Vita y pensar en Belinda para esta canción, Beli es el Wet Dream máximo de…”, comentó entre risas.

Cuando se le preguntó si realmente había pensado quién era su “Wet Dream máximo”, la cantante no dudó en responder: “De la vida, Beli, Belinda. Full, full”.

Más allá de la divertida declaración, la artista explicó que la colaboración llegó en un momento especial para ambas, pues las dos se encuentran explorando nuevas etapas de sus respectivas carreras.

Belinda y Danna (Instagram)

“Y obviamente que para mí trabajar juntas era algo que teníamos pendiente en algún punto. Aunque no nos conocíamos, creo que fue el momento bello en que conectamos, nos caímos increíble, conectamos desde algo tan bonito que es nuestra carrera, la época de vida en la que estamos hoy las dos, Beli y la Dolce Vita full, y creando juntas desde un lado artístico muy cool”, señaló.

Danna llamó directamente a Belinda para proponerle la colaboración

La idea comenzó a tomar forma mientras Danna componía las canciones que integrarían su nuevo EP. La cantante quería experimentar con el italodisco y encontrar una canción que tuviera una energía girly pop, por lo que pensó que Belinda podía ser la compañera perfecta para llevarla a cabo.

“La colaboración inició desde empezar a diseñar las canciones del EP, de empezar con Sueño Mojadito, etcétera, y yo dije ‘¿Qué va aquí justo? Necesito una canción que me haga este girly pop, que me haga sentir este pop’. Yo soy muy fan del italodisco. Y traía esas ganitas de explorar el italodisco y en el momento de empezar a escribir la canción le llamo a Beli y le digo: ‘Oye, tengo esta idea, ¿te late? Terminemos la de escribir juntas, trabajemos las notas’”, contó.

Belinda y Danna (Instagram)

Danna decidió contactarla directamente por teléfono. En ese momento, Belinda se encontraba en España grabando Carlota, pero aceptó la propuesta y ambas comenzaron a coordinarse para trabajar en la canción: “‘Yo estoy en España, estoy grabando Carlota’”, recordó Danna sobre lo que le respondió Belinda.

La colaboración comenzó a tomar forma en España, donde incluso aprovecharon sus encuentros para compartir algunos momentos fuera del estudio: “Le hablé por teléfono y fue como de: ‘Okay, venga, vamos’. Y literal así pasó, desde España ustedes todo lo vieron, nos fuimos a comer unos tacos y trabajamos muy duro”, contó.

Uno de los aspectos que más sorprendió a Danna fue el compromiso de Belinda con el proyecto. Aunque tenía jornadas de grabación para Carlota, encontraba tiempo para continuar trabajando en “Dolce Vita”: “Fue increíble porque ella estaba grabando Carlota. En las noches nos juntábamos a las 11 de la noche, ella saliendo de su llamado en el estudio de terminar de grabar, fue increíble como justo el nivel de profesionalismo con el que ambas trabajamos”, explicó.

Belinda y Danna (Instagram)

La cantante aseguró que la conexión entre las dos fue inmediata y que el resultado final la dejó especialmente satisfecha: “El resultado es hermoso. Ya escucharon un pedacito, pero de verdad toda la canción es exquisita, es increíble”, afirmó.

Finalmente, Danna aseguró que el proyecto representa la oportunidad de compartir un proceso creativo con una artista con la que finalmente pudo concretar una colaboración que llevaba tiempo pendiente.