“Damos resultados con obras que mejoran la calidad de vida”: Memo Ramírez en entrega de obras por más de 13 mdp en El Tule y Huejotitán

El diputado local por el Distrito 21 y presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, visitó ayer los municipios de El Tule y Huejotitán, en donde encabezó junto a los alcaldes Juan García y Rogelio Rodríguez, respectivamente, la entrega de dos importantes obras para los habitantes.

En el caso de El Tule, Ramírez Gutiérrez destacó que “seguimos dando resultados con obras que mejoran la calidad de vida de las familias. Gracias al trabajo de gestión, hoy avanza la pavimentación de la calle de entrada dos, en el Barrio de Jerusalén, una obra con una inversión de $3,696,761.18 que brindará mayor seguridad, mejor movilidad y mejores condiciones para quienes transitan diariamente por esta zona”.

Mientras que en Huejotitán, el legislador del Partido Revolucionario Institucional y presidente del Poder Legislativo resaltó:

“Las obras que transforman a nuestros municipios son resultado del trabajo en equipo y de la gestión permanente.

En la localidad de Agua Caliente, avanza la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal, con una inversión de $5,281,689.84, una obra que mejorará la movilidad y las condiciones de vida de sus habitantes”.

Las obras representan una inversión superior a 13.1 millones de pesos, resultado del trabajo coordinado entre el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, con el objetivo de atender necesidades que durante años fueron planteadas por la ciudadanía.

El diputado reconoció el compromiso de las y los presidentes municipales, destacando que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido que estos proyectos dejen de ser promesas para convertirse en beneficios concretos para la población.

Asimismo, informó que este corresponde al primer bloque de obras concluidas, mientras que un segundo paquete de proyectos para los municipios de Matamoros, San Francisco del Oro y Valle del Rosario continúa en ejecución y será entregado en las próximas semanas.

Finalmente, Guillermo Ramírez reiteró que seguirá recorriendo los municipios del Distrito 21 para supervisar personalmente las obras gestionadas y mantener una agenda de trabajo cercana a la ciudadanía.