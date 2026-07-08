Cocentro y Fonacot firman convenio de colaboración

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola y el instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) liderado por Avril Goméz López realizaron la firma de un convenio de colaboración para el comercio.

“Reafirmando nuestro compromiso de impulsar alianzas estratégicas que generen beneficios y nuevas oportunidades”, comentó Aranzola.

Se basa en créditos para los trabajadores, estos con un porcentaje de interés mismo que se descuenta en la nómina.

Cocentro reafirma su colaboración no solo con los colaboradores e instituciones, esto forma parte de las alianzas con diversos sectores para impulsar a los comercios pequeños y formales del centro de la ciudad.