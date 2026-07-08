Sigue Acción Nacional a la cabeza en carrera por alcaldía de la capital: De la Peña por el PAN; Brenda Ríos por Morena y Alex Domínguez por el PRI: Massive Caller

La más reciente encuesta de Massive Caller respecto a las preferencias electorales por la alcaldía de Chihuahua capital, señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) se mantiene en primer lugar (48.6%), seguido por Morena (31.5%) y en tercer lugar el PRI (6.4%).

En lo que respecto al proceso interno del PAN, Massive Caller reveló que ya es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien está en primer lugar, con el 22.5 por ciento, seguido por la diputada federal Manque Granados (19.4%), el exfiscal César Jáuregui (19%), el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera (14.6%) y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez (7.9%).

Mientras que por Morena, quien encabeza las preferencias es la diputada local Brenda Ríos (28.4%), seguida por el expriista Marco Quezada (18.9%), los funcionarios federales Hever Quezada (8.1%) y Héctor Ochoa (7.7%) así como el regidor Miguel Riggs (6.8%) y el expanista Miguel La Torre (4.1%)

En lo que respecta al PRI, Massive Caller señaló que el diputado federal y dirigente estatal, Alex Domínguez, está en primer lugar, seguido por la regidora Rosy Carmona, el funcionario estatal Omar Bazán y por el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez.