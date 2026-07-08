Despliegan revisión en el Cereso de Aquiles, aseguran 4 resistencias y 5 puntas hechizas

Durante la mañana de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social No.1 de Aquiles Serdán, con el objetivo de buscar, localizar y retirar objetos que pudieran representar un riesgo para la seguridad de las Personas Privadas de la Libertad.

La intervención que inició desde las 6:00 AM, contó con la intervención de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, quienes en conjunto con la SSPE desplegaron un total de 105 elementos.

La inspección se llevó a cabo en los módulos 6 y 7, y revisó a un total de 80 estancias y a 368 PPLs.

El resultado de la revisión fue el aseguramiento de 4 resistencias hechizas, 5 puntas hechizas, 1 bocina, 7 relojes y un sartén eléctrico, además se retiró el excedente de prendas de vestir, mobiliario de manufactura casera y objetos varios como juegos de mesa o figuras.

Este operativo que se realizó en apego a los Derechos Humanos, forma parte de la serie de revisiones implementadas por el Sistema Penitenciario en los diferentes Ceresos del estado, mismas que fueron instruidas por Gilberto Loya para mantener la seguridad y la gobernabilidad al interior de los centros.