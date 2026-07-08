“Que le exija a Sheinbaum combatir al crimen organizado que provoca desplazamiento; Gobierno del Estado atiende desde el inicio”: Arturo Medina a Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, respondió a las declaraciones del diputado morenista Cuauhtémoc Estrada y afirmó que resulta indignante que Morena pretenda utilizar políticamente el sufrimiento de las familias desplazadas mientras se niega de manera sistemática a señalar a los verdaderos responsables de esta tragedia: las células del crimen organizado que se fortalecieron por la omisión criminal del Gobierno Federal.

“Si Cuauhtémoc Estrada realmente está preocupado por las familias de Guadalupe y Calvo, debería dejar de actuar como tapadera de los criminales y exigirle a Claudia Sheinbaum que haga lo que Morena se negó a hacer durante años: combatir con decisión a los grupos delincuenciales que han sembrado el terror en nuestra Sierra. El desplazamiento no lo provoca el Gobierno del Estado; lo provoca el crimen organizado que el Gobierno Federal permitió crecer desde que Morena llegó al poder”, sostuvo.

El legislador recordó que, desde el primer momento en que se registró el desplazamiento de familias de Cinco Llagas, la gobernadora Maru Campos instruyó la atención inmediata a través de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, con la participación de las áreas de seguridad, atención a víctimas y pueblos indígenas, brindando resguardo, alimentación, asistencia básica y acompañamiento a las personas afectadas.

Asimismo, destacó que el Gobierno del Estado mantiene operativos coordinados para recuperar las condiciones de seguridad en la región, mientras que la Federación ha fallado en responsabilidades fundamentales, como garantizar el abasto de alimentos y medicamentos, al grado de que desde hace semanas Diconsa dejó de ingresar a la zona y otras dependencias federales, como la Comisión Federal de Electricidad, también abandonaron a las comunidades.

“Morena no puede venir a dar lecciones de humanismo cuando fue su Gobierno el que abandonó la Sierra. Mientras el Estado atiende a las víctimas, la Federación dejó de llevar alimentos, medicinas y servicios básicos a las comunidades. Esa ausencia también obliga a las familias a abandonar sus hogares”, enfatizó.

Arturo Medina emplazó finalmente a Cuauhtémoc Estrada a dejar de utilizar cifras de programas sociales para intentar ocultar la realidad y a asumir una postura firme frente al Gobierno Federal.

“Los programas sociales no sustituyen la seguridad. De nada sirve presumir miles de millones de pesos si las familias tienen que huir porque el crimen organizado controla sus comunidades. Si de verdad quiere ayudar, que use su voz para exigirle a la Federación que recupere el territorio, combata a los grupos criminales y deje de abandonar a la Sierra Tarahumara. Ahí está el verdadero origen del problema y ahí es donde Morena no ha querido actuar”, concluyó.