Refuerza Policía Municipal vigilancia nocturna en el Centro para prevenir robos y brindar mayor seguridad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantienen recorridos pedestres y patrullajes nocturnos en la zona Centro.

Durante estos recorridos, las y los policías verifican que los establecimientos comerciales hayan quedado debidamente asegurados al cierre de sus actividades, con el propósito de prevenir robos por descuido, una situación previamente detectada mediante labores de vigilancia y proximidad.

Asimismo, realizan revisiones preventivas a personas que transitan por el sector durante la noche, siempre en apego a los protocolos de actuación y con la finalidad de inhibir conductas delictivas y preservar el orden.

Estás acciones forman parte de la estrategia permanente de vigilancia implementada por la Policía Municipal para brindar tranquilidad a las y los locatarios, así como a las familias y turistas que visitan el Centro Histórico durante la presente temporada, reforzando la presencia policial y la prevención del delito.