“PAN se convirtió en verdugo de la democracia, compró la idea de los partidos chicos”: GPMorena interpondrá acciones de inconstitucionalidad vs reforma electoral

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, confirmó que interpondrán dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral que se aprobó el pasado 22 de junio, pues argumentó que el PAN se convirtió en el verdugo de la democracia debido a que le hizo caso a los “partidos chicos”.

Además, Estrada Sotelo informó que ya diversos colectivos impugnaron dicha reforma:

“Ya están impugnando la reforma electoral porque es regresiva. Estábamos mejor con la anterior. Impugnaron organizaciones de la sociedad civil, y nosotros vamos a ejercer dos acciones de inconstitucionalidad. Una por la reforma constitucional y una por la reforma legal”.

Según el coordinador de la bancada de Morena, “el PAN decidió convertirse en el verdugo de la democracia. Lo único que está haciendo es cargando el descrédito por cumplirles los caprichitos a las otras fracciones aliadas. El gran perdedor de la reforma es Acción Nacional. Crearon un sistema para acaparar posiciones en los Cabildos, le compró la idea a los partidos chicos”.