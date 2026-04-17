Dagna Mata se defiende legalmente por video “Un Vals” de Christian Nodal

La modelo Dagna Mata compartió en Instagram un comunicado del despacho Crespo Farrera Abogados, que ahora la representa en medio de la polémica por su participación en el video musical Un Vals.

Aunque el escrito no menciona directamente a Christian Nodal ni confirma una demanda en su contra, sí señala que el proceso legal se inició por el escrutinio público hacia la modelo y las incidencias relacionadas con su contratación.

“Crespo Farrera Abogados informa que ha asumido la representación legal de Dagna MAta con motivo de la controversia pública generada tras su participación en un video musical recientemente difundido por un conocido cantante del regional mexicano”.Crespo Farrera Abogados

Dagna Mata denuncia falta de pago y engaños sobre su rol en el proyecto.

Dagna Mata en medio de la controvercia por video de Christian Nodal

La modelo ya había adelantado en múltiples entrvistas que estaba en contacto con abogados para tratar sus opciones en medio de la pólemica.

Más que nada porque denunció falta de pago por parte del equipo de Christian Nodal y engaños en cuanto al tiempo de aparición en el video musical.

De acuerdo con la modelo, en un inicio le dijeron que su aparición sería mínima. Pero resultó ser la protagonista del video, por lo que el pago que le prometieron no era lo justo.

En declaraciones, Mata ha admitido las repercusiones que su aparición en “Un Vals” le han traido a nivel profesional y mental.

Esto por las críticas y cuestionamientos que ha recibido al aceptar lo que para ella era sólo un trabajo que necesita por el dinero y no por tomar partido en la polémica de Christian Nodal y su pasado amoroso.